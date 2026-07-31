circle x black
Cerca nel sito
 

Vannacci: "A Ceuta è stata un'invasione, 50mila persone hanno violato i confini"

"Il governo Sanchez ha fatto da polo di attrazione, regolarizzando quelli che prima erano irregolari in Spagna"

Roberto Vannacci - (Fotogramma)
Roberto Vannacci - (Fotogramma)
31 luglio 2026 | 20.16
Emanuele Concas
LETTURA: 2 minuti

“Quelli che sono nominati e descritti come i fatti di Ceuta, hanno un loro nome, si chiama invasione”. Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, oggi a Villasimius (Ca) con la famiglia per una breve vacanza, risponde così all'Adnkronos sulla crisi migratoria di Ceuta. Decine di migliaia di persone dal Marocco sono entrate nell'exclave spagnola.

Vannacci si è intrattenuto qualche ora insieme ai simpatizzanti sardi che hanno allestito un punto d'incontro nella piazzetta del centro balneare. Bermuda crema e polo gialla, Vannacci si ha firmato diversi libri e si ha chiacchierato con i passanti. "Sono state 50mila persone che con la forza hanno violato i confini sovrani di uno stato e con la forza si sono imposti e hanno invaso un pezzo di sovranità nazionale della Spagna, quindi anche dell'Europa. Ora – prosegue Vannacci – bisognerà prendere i provedimenti che si reputano necessari. Bisogna che queste persone vengano rimandate nel Paese di origine. E' vero che il governo Sanchez ha funto da polo di attrazione, regolarizzando quelli che prima erano irregolari in Spagna, perchè queste persone sono andate in Spagna per cercare di fare quello che hanno fatto i loro predecessori, cioè in maniera totalmente arbitraria sono stati regolarizzati nonostante avessero violato sia l'ingresso nello stato spagnolo, sia le leggi. Perchè probabilmente lavoravano in nero, oppure vivevano di espedienti".

“Ecco – prosegue Vannacci - questi 50mila probabilmente pensano la stessa cosa. Pensano che, violando le frontiere di uno Stato straniero e vivendo da irregolari e da clandestini, prima o poi arriva la sanatoria. In Europa dobbiamo fare esattamente il contrario. Dobbiamo fare come hanno fatto in Australia, ovvero 'non farete mai dell'Australia la vostra casa se entrate clandestinamente', hanno detto gli australiani. Se noi imponessimo una regola di questo tipo, vicende di questa ampiezza e gravità come questa di Ceuta non si ripeteranno in futuro. C'è solo una via d'uscita e ormai il tempo è scarso”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
migranti ceuta vannacci remigrazione
Vedi anche
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video
AdnTalks, Morelli: "Safe non è negativo ma valutare costo degli interessi" - Video
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Carta d'identità elettronica, da oggi validità illimitata per gli over 70


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza