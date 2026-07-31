“Quelli che sono nominati e descritti come i fatti di Ceuta, hanno un loro nome, si chiama invasione”. Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, oggi a Villasimius (Ca) con la famiglia per una breve vacanza, risponde così all'Adnkronos sulla crisi migratoria di Ceuta. Decine di migliaia di persone dal Marocco sono entrate nell'exclave spagnola.

Vannacci si è intrattenuto qualche ora insieme ai simpatizzanti sardi che hanno allestito un punto d'incontro nella piazzetta del centro balneare. Bermuda crema e polo gialla, Vannacci si ha firmato diversi libri e si ha chiacchierato con i passanti. "Sono state 50mila persone che con la forza hanno violato i confini sovrani di uno stato e con la forza si sono imposti e hanno invaso un pezzo di sovranità nazionale della Spagna, quindi anche dell'Europa. Ora – prosegue Vannacci – bisognerà prendere i provedimenti che si reputano necessari. Bisogna che queste persone vengano rimandate nel Paese di origine. E' vero che il governo Sanchez ha funto da polo di attrazione, regolarizzando quelli che prima erano irregolari in Spagna, perchè queste persone sono andate in Spagna per cercare di fare quello che hanno fatto i loro predecessori, cioè in maniera totalmente arbitraria sono stati regolarizzati nonostante avessero violato sia l'ingresso nello stato spagnolo, sia le leggi. Perchè probabilmente lavoravano in nero, oppure vivevano di espedienti".

“Ecco – prosegue Vannacci - questi 50mila probabilmente pensano la stessa cosa. Pensano che, violando le frontiere di uno Stato straniero e vivendo da irregolari e da clandestini, prima o poi arriva la sanatoria. In Europa dobbiamo fare esattamente il contrario. Dobbiamo fare come hanno fatto in Australia, ovvero 'non farete mai dell'Australia la vostra casa se entrate clandestinamente', hanno detto gli australiani. Se noi imponessimo una regola di questo tipo, vicende di questa ampiezza e gravità come questa di Ceuta non si ripeteranno in futuro. C'è solo una via d'uscita e ormai il tempo è scarso”.