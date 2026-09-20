circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Juve-Atalanta - Diretta

I bianconeri ospitano la squadra di Maurizio Sarri allo Stadium

Vicario - IPA
Vicario - IPA
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
20 settembre 2026 | 17.00
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Serie A oggi, domenica 20 settembre. Dopo il successo in goleada al debutto in Europa League, vittoria 5-0 contro il Nec, i bianconeri ospitano l'Atalanta allo Stadium in uno dei big match della quinta giornata. In campionato la Juve arriva dal ko 3-2 contro il Sassuolo, mentre - nell'ultima partita giocata - la Dea ha perso per 2-1 contro il Cagliari.

Dove vedere Juve-Atalanta? La partita sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Juve-Atalanta sarà disponibile poi in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

Dopo la sosta, la Juve sarà impegnata in trasferta a Cagliari, domenica 11 ottobre alle 20:45. L'Atalanda scenderà invece in campo lunedì 12 ottobre alle 18:30 contro il Venezia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Juve Atalanta diretta Juve Atalanta Serie A Juve Atalanta live
Vedi anche
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo
Vannacci: "Salvini in calo di consenso? Mi auguro che crisi sia presto superata" - Video
Pontida al via sulle note del 'Va pensiero' e con l'omaggio a Bossi
Vannacci risponde a La Russa: "Eventuali alleanze si fanno a ridosso elezioni" - Video
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video
Ecofin Dublino, il nodo Ucraina e i fondi Pnrr per il bollo auto - Videonews dal nostro inviato
News to go
Divieto di social sotto i 15 anni, la nuova proposta del governo francese
Banche centrali, Cesarano (Sella sgr): "Tassi alti e meno Treasury alla Cina, torna il rischio debito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza