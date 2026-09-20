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Serie A, oggi Fiorentina-Napoli 0-0 - Diretta

I viola affrontano la squadra di Allegri nella quinta giornata di campionato

Paolo Vanoli - Ipa
Paolo Vanoli - Ipa
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20 settembre 2026 | 11.56
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

La domenica di Serie A si apre con uno dei big match della quinta giornata. Oggi, 20 settembre, la Fiorentina alle 12,30 ospita il Napoli al Franchi nel lunch match. La squadra del nuovo tecnico Vanoli torna in campo per dare continuità al bel successo per 4-2 agguantato in trasferta contro il Venezia, con tripletta di Mastantuono, mentre gli azzurri arrivano dalla vittoria di misura contro il Bologna, firmata da Lobotka.

La partita di campionato tra Fiorentina e Napoli sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

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Serie A Fiorentina Napoli Diretta Campionato
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