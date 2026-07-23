circle x black
Cerca nel sito
 

Nuoro, uccide 19enne a coltellate a Bari Sardo: fermato un minorenne

Il delitto in seguito a una lite durante la quale è stata investita anche una ragazza

Carabiniere - Ipa/Fotogramma
Carabiniere - Ipa/Fotogramma
23 luglio 2026 | 07.18
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

Nel corso della notte i Carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che, ieri pomeriggio, intorno alle 18, a Bari Sardo (Nu), in località Circullai, aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas.

I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dalla l'auto apparentemente condotta dalla vittima.

La giovane è stata trasportata dall'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari per le gravi ferite riporate. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari e da quella presso il Tribunale di Lanusei. Il fermato sarà accompagnato presso l’istituto minorile di Quartucciu (Ca). Le indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
delitto bari sardo nuoro uccide 19enne coltellate
Vedi anche
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video
Agrigento, le fiamme avvolgono Santo Stefano Quisquina: decine di evacuati - Video
New York, il sindaco Mamdani contro Netanyahu: "Criminale di guerra, qui non è benvenuto" - Video
Sicilia, scoppia emergenza incendi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza