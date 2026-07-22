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Milano, Mario Calabresi valuta candidatura a sindaco: "Mi piacerebbe fare la mia parte"

Il giornalista: "Sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso"

Mario Calabresi - Ipa
Mario Calabresi - Ipa
23 luglio 2026 | 00.10
Raffaella Ammirati
LETTURA: 1 minuti

Sindaco di Milano? "Sì, ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte" per la città. Il giornalista Mario Calabresi ammette di essere interessato a una candidatura a primo cittadino del capoluogo lombardo per le prossime elezioni amministrative. Calabresi ne ha parlato, riporta il sito 'Ilcittadino.it', a Vizzolo Predabissi durante un incontro alla Festa de l’Unità della Zona Sud Est Milano, rispondendo a una domanda dei giornalisti.

"Io sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso - ha aggiunto Calabresi - e se potrò fare la mia parte".

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