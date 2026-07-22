Il giornalista: "Sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso"

Sindaco di Milano? "Sì, ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte" per la città. Il giornalista Mario Calabresi ammette di essere interessato a una candidatura a primo cittadino del capoluogo lombardo per le prossime elezioni amministrative. Calabresi ne ha parlato, riporta il sito 'Ilcittadino.it', a Vizzolo Predabissi durante un incontro alla Festa de l’Unità della Zona Sud Est Milano, rispondendo a una domanda dei giornalisti.

"Io sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso - ha aggiunto Calabresi - e se potrò fare la mia parte".