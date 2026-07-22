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Fentanyl rubato all'Israelitico di Roma, due indagati per il furto delle 80 fiale

A quanto si apprende si tratterebbe di due custodi dell’ospedale

Fentanyl - Fotogramma /Ipa
Fentanyl - Fotogramma /Ipa
22 luglio 2026 | 18.22
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

Ci sono due indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sul furto di ottanta fiale di Fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale Israelitico. A quanto si apprende si tratterebbe di due custodi dell’ospedale. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma e delegate ai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale e ai carabinieri del Nas, sono in corso per ricostruire eventuali falle e la destinazione delle fiale sottratte. Un episodio che ha destato allarme per la pericolosità della sostanza.

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