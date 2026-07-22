A quanto si apprende si tratterebbe di due custodi dell’ospedale
Ci sono due indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sul furto di ottanta fiale di Fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale Israelitico. A quanto si apprende si tratterebbe di due custodi dell’ospedale. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma e delegate ai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale e ai carabinieri del Nas, sono in corso per ricostruire eventuali falle e la destinazione delle fiale sottratte. Un episodio che ha destato allarme per la pericolosità della sostanza.