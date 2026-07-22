circle x black
Cerca nel sito
 

Modena, morta 55enne investita: era tra feriti dell'attentato 16 maggio

Era ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita dall'auto piombata sui pedoni in centro città

L'attentato di Modena - Ipa/Fotogramma
L'attentato di Modena - Ipa/Fotogramma
22 luglio 2026 | 15.55
Cristina Livoli
LETTURA: 1 minuti

Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell’attentato a Modena del 16 maggio scorso, quando l'auto guidata a folle velocità da Salim El Koudri piombò sui pedoni che passeggiavano in centro città. La donna, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'Ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in terapia intensiva all'Ospedale Civile di Baggiovara, dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa in passato dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi.

In una nota, le direzioni, i medici e il personale infermieristico di Azienda ospedaliero-universitaria, Azienda Usl di Modena e Azienda Usl di Bologna, esprimono "il loro più sentito cordoglio alla famiglia della paziente".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attentato modena modena attentato modena 16 maggio feriti attentato modena
Vedi anche
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video
Agrigento, le fiamme avvolgono Santo Stefano Quisquina: decine di evacuati - Video
New York, il sindaco Mamdani contro Netanyahu: "Criminale di guerra, qui non è benvenuto" - Video
Sicilia, scoppia emergenza incendi - Video
Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video
News to go
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza