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Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video

20 luglio 2026 | 21.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Manifestanti e polizia in tenuta antisommossa sono venuti a contatto davanti alla prefettura a Bologna, dove una folla si è radunata per protesta, dopo che ieri il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della Polizia. Si sono registrati momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto. Sono stati lanciati oggetti verso il cordone della Polizia. È stato attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni, gli agenti sono avanzati di qualche metro. Verso di loro sono stati lanciati nuovamente oggetti. Dalla folla si sono alzati cori contro le forze dell'ordine, tra cui anche "Assassini".

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