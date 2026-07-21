Non si ferma la guerra tra Usa e Iran. Anche nella notte di oggi, martedì 21 luglio, gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid "per indebolire" la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali" in transito a Hormuz. Da parte loro i Pasdaran hanno annunciato di aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta "Rotta Meridionale" dello Stretto.