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Nuovi raid Usa sull'Iran nella notte. Pentagono: "Quasi 100 soldati Usa feriti dal 7 luglio" - Diretta

Pasdaran annunciano stop di due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta "Rotta Meridionale" dello Stretto

Jet Usa in decollo dalla nave d'assalto anfibia USS Boxer in Medio Oriente - Centcom /X
Jet Usa in decollo dalla nave d'assalto anfibia USS Boxer in Medio Oriente - Centcom /X
21 luglio 2026 | 07.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non si ferma la guerra tra Usa e Iran. Anche nella notte di oggi, martedì 21 luglio, gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid "per indebolire" la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali" in transito a Hormuz. Da parte loro i Pasdaran hanno annunciato di aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta "Rotta Meridionale" dello Stretto.

Intanto dal Pentagono arrivano i dati sui militari feriti:"Sebbene quasi 100 membri del servizio abbiano subito un certo grado di ferite dal 7 luglio 2026 - scrive il portavoce Sean Parnell su X - il 96% è tornato in servizio". Secondo Parnell, "la stragrande maggioranza delle ferite subite sono state lievi commozioni cerebrali".

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