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Morto a New York Daniele Compatangelo, addio al corrispondente di La7 che ha raccolto le dichiarazioni di Trump su Meloni

A quanto apprende l'Adnkronos il decesso sarebbe legato a problemi cardiaci

Daniele Compatangelo in un'immagine pubblicata sui social - Facebook
Daniele Compatangelo in un'immagine pubblicata sui social - Facebook
20 luglio 2026 | 22.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto a New York il corrispondente di La7 Daniele Compatangelo. A quanto apprende l'Adnkronos il decesso sarebbe legato a problemi cardiaci. Il mese scorso il giornalista aveva raccolto al telefono le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che all'indomani del G7 di Evian aveva affermato che Giorgia Meloni l'aveva "implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena". Le parole del presidente, raccolte da Compatangelo, avevano creato un vero e proprio caso politico.

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La7 Daniele Compatangelo Daniele Compatangelo La7 Daniele Compatangelo trump
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