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Dazi, Trump annuncia tariffe del 50% su beni importati dal Canada

La misura vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce "barriere commerciali discriminatorie"

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
21 luglio 2026 | 08.06
Piero Spinucci
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce "barriere commerciali discriminatorie" nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente Usa arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due Paesi. Secondo un alto funzionario dell'amministrazione Trump, citato dal Washington Post, la misura non è legata alle recenti polemiche sugli incendi in Canada che hanno provocato fumo negli Stati Uniti, ma è una risposta alle contromisure adottate da Ottawa dopo i dazi imposti da Washington nel 2025.

Tra le contestazioni sollevate dalla Casa Bianca figurano le restrizioni canadesi sulle importazioni di automobili, le politiche sui prodotti lattiero-caseari e la rimozione dagli scaffali di diversi prodotti alcolici statunitensi in alcune province canadesi dopo l'introduzione dei precedenti dazi.

Trump ha fatto ricorso a una legge commerciale del 1930, che consente agli Stati Uniti di imporre tariffe fino al 50% contro Paesi accusati di discriminare le merci americane. La nuova misura, se entrerà in vigore, colpirà la maggior parte delle esportazioni canadesi verso gli Stati Uniti, comprese quelle che attualmente beneficiano del regime di esenzione dai dazi previsto dall'accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada (Usmca). Il rinvio di 30 giorni è stato deciso per lasciare spazio a un possibile accordo tra Washington e Ottawa.

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