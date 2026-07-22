"Campi di grano divorati dalle fiamme, raccolti distrutti, pascoli inceneriti e un futuro produttivo gravemente compromesso". È il drammatico bilancio denunciato da Coldiretti Puglia dopo il violento incendio che ieri ha colpito un giovane allevatore e agricoltore di Altamura, in zona 'La Mena', nel barese nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dove sono andati in fumo seminativi, pascoli e aree naturali. Un danno gravissimo al patrimonio ambientale e alla biodiversità del territorio. A rischio la continuità dell'azienda, dove vengono allevati circa 300 capi della pregiata pecora 'altamurana', razza autoctona inserita tra quelle tutelate per la biodiversità zootecnica italiana.