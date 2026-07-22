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Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video

22 luglio 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
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"Campi di grano divorati dalle fiamme, raccolti distrutti, pascoli inceneriti e un futuro produttivo gravemente compromesso". È il drammatico bilancio denunciato da Coldiretti Puglia dopo il violento incendio che ieri ha colpito un giovane allevatore e agricoltore di Altamura, in zona 'La Mena', nel barese nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dove sono andati in fumo seminativi, pascoli e aree naturali. Un danno gravissimo al patrimonio ambientale e alla biodiversità del territorio. A rischio la continuità dell'azienda, dove vengono allevati circa 300 capi della pregiata pecora 'altamurana', razza autoctona inserita tra quelle tutelate per la biodiversità zootecnica italiana.

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