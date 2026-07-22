Mario Roggero resta in carcere. E’ stata infatti respinta dall’Ufficio di sorveglianza di Torino l’istanza di differimento della carcerazione del gioielliere di Grinzane Cavour, attualmente in carcere a Bollate nel milanese, dopo che è diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio nell’aprile 2021. L’istanza di differimento della carcerazione era stata presentata dai suoi legali.

Sequestro conservativo di 50mila euro a gioielliere e moglie, conto in Tunisia

La Procura generale di Torino con una nota ha intanto confermato di aver chiesto e ottenuto il sequestro conservativo della somma di 50mila euro che dal conto corrente del comitato '#iostoconmarioroggero' era stata trasferita su un conto tunisino, intestato al gioielliere di Grinzane Cavour e alla moglie Mariangela Sandrone, prima del processo di appello.

Il comunicato stampa, firmato dal procuratore generale Lucia Musti, è stato diffuso ieri mattina per "chiarire" la questione del "risarcimento danni". Roggero - viene ricordato nella nota - è stato condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Asti al pagamento di una provvisionale di 480mila euro a favore di 14 parenti dei rapinatori uccisi, parti civili al processo, e del terzo complice, vittima di tentato omicidio. Una sentenza "confermata sul punto in appello", viene ricordato. La quantificazione definitiva dei danni verrà stabilita in un separato giudizio civile.