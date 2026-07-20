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Caso Roggero, moglie e figlie del gioielliere in visita a Bollate

Si attende la decisione del tribunale di sorveglianza di Torino

Silvia Roggero e Mariangela Sandrone - (Ipa)
Silvia Roggero e Mariangela Sandrone - (Ipa)
20 luglio 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È la terza giornata in carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Questa mattina sono in visita dal 72enne - a quanto apprende l’Adnkronos - la moglie Mariangela e le figlie. Nei giorni scorsi sono stati a trovare il gioielliere a Bollate il vicepremier Matteo Salvini, i parlamentari della Lega Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini e il legale Stefano Marcolini.

La difesa di Roggero è ancora in attesa di una risposta dal tribunale di sorveglianza di Torino, a cui venerdì - prima che il 72enne si costituisse nel carcere milanese - è stata presentata un’istanza per sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.

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Caso Roggero Mario Roggero Roggero Bollate Roggero gioielliere Roggero grazia
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