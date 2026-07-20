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Caso Roggero, Musk: "E' una follia, giudice e pm meritano condanna"

Il patron di Tesla interviene ancora una volta a gamba tesa su vicende tutte italiane

Caso Roggero, Musk:
20 luglio 2026 | 11.02
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Elon Musk ancora una volta a gamba tesa su vicende tutte italiane. "E' una follia!", ha scritto su X esprimendo il suo sostegno al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria nel 2021. "In questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna", ha scritto il patron di Tesla.

Non è la prima volta che Musk si lascia andare a esternazioni sull'Italia. Si ricordano, in particolare, a novembre dello scorso anno il tweet "l'Italia sta scomparendo", con riferimento al calo delle nascite, e nel novembre del 2024 l'attacco ai giudici italiani sui migranti in Albania.

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