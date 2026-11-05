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Monza, maltrattamenti su bimbi all'asilo: arrestata la direttrice

La donna, dopo le denunce, è stata incastrata dalle riprese delle telecamere

Carabinieri - Ipa/Fotogramma
Carabinieri - Ipa/Fotogramma
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05 novembre 2026 | 10.39
Alice Bellincioni
LETTURA: 1 minuti

Schiaffi, percosse e strattoni contro i bimbi, tutti ripresi dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate nell'asilo. Così è scattato l'arresto per maltrattamenti aggravati in flagranza differita della direttrice, una 55enne di Villasanta, in provincia di Monza e Brianza.

Le indagini dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Monza sono partite dopo le denunce presentate nei mesi scorsi da alcuni genitori. Le riprese audiovisive autorizzate dalla Procura hanno confermato i sospetti. La 55ene - riferisce in una nota il comando provinciale di Monza - avrebbe strattonato, sollevato in modo energico e percosso i bambini, fino a farli cadere.

L'episodio più grave è stato documentato nel tardo pomeriggio del 26 ottobre, quando, dopo aver rimproverato due bimbe per aver fatto fuoriuscire alcune palline dalla vasca dei giochi, la direttrice ha colpito una di loro al volto con schiaffi facendola cadere all’indietro, ha strattonato l’altra e ha poi scagliato le palline in testa alle piccole.

Nelle ore successive, il 27 ottobre, i carabinieri si sono presentati a casa della donna, arrestandola in flagranza differita per maltrattamenti aggravati verso fanciulli a lei affidati per ragioni di vigilanza e custodia. La direttrice è stata portata nel carcere di San Vittore. Il gip ha poi disposto per lei la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.

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