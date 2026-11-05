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Si ferma in autostrada per un guasto all'auto, poi il dramma: 38enne muore travolto sull'A1

La tragedia intorno alle 3, all’uscita della galleria San Donato, tra Incisa Reggello e Firenze Sud. La vittima è Andrea Saviotti, originario di Arezzo

Si ferma in autostrada per un guasto all'auto, poi il dramma: 38enne muore travolto sull'A1
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05 novembre 2026 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un guasto all’auto, la sosta lungo l’autostrada e poi il drammatico investimento. È morto così Andrea Saviotti, 38 anni, originario di Arezzo, vittima di un incidente avvenuto nella notte sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. La tragedia si è consumata intorno alle 3 tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, all’uscita della galleria San Donato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 38enne avrebbe accostato lungo la carreggiata a causa di un problema a uno pneumatico della vettura. Mentre si trovava fuori dall’abitacolo, sarebbe stato investito da un'auto in transito.

L'impatto, particolarmente violento, lo avrebbe colpito nella parte anteriore del veicolo, scaraventandolo sull'asfalto. Il conducente dell'altra automobile, secondo le prime informazioni, non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo. Immediato l'intervento dei mezzi di emergenza, ma per Saviotti non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Reggello, un'ambulanza di Figline e l'automedica. Gli occupanti della seconda vettura hanno riportato conseguenze lievi e sono stati classificati in codice verde.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale della sottosezione di Firenze Nord, impegnata a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e le circostanze che hanno portato all'investimento mortale.

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