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Roma, incidente mortale al Foro Italico: morto 24enne in moto

Il giovane era in sella a una Vespa. Polizia Locale al lavoro per ricostruire la dinamica

Roma, incidente mortale al Foro Italico: morto 24enne in moto
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05 novembre 2026 | 09.20
Redazione Adnkronos
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Un giovane di 24 anni, italiano, è morto questa mattina in un incidente stradale in via del Foro Italico a Roma mentre era in sella a una Vespa. Sono intervenute pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale all'altezza del civico 430, direzione San Giovanni che per consentire i rilievi dell'incidente hanno chiuso la strada temporaneamente nel tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi. Al termine dei rilievi la via è stata riaperta. Tuttora sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

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