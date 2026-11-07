circle x black
Cerca nel sito
 

News to go

Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo

Segui Adnkronos su Google
07 novembre 2026 | 09.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L'allarme nel decimo rapporto 'The Lancet Countdown on Health and Climate Change'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio
Caso Ramy, il papà: "Voglio solo giustizia e verità per mio figlio" - Video
Spaccio nei boschi armati di kalashnikov, il blitz in Lombardia - Video
News to go
Scioperi novembre 2026, le date: calendario
Fine Vita, Zaia: "Governo impugna legge Veneto, ne serve una Nazionale" - Video
Eicma, premier Giorgia Meloni arrivata a Milano in visita all'evento - Video
Bonus mobili ed elettrodomestici, le novità del 2027: cosa cambia - Video
News to go
Maltempo e piogge intense, il meteo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza