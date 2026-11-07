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Francia, nuova giornata di mobilitazione: decine di migliaia di manifestanti attesi a Parigi

Si teme la presenza di 150-400 militanti radicali nella capitale

Manifestazione in Francia - (Ipa)
Manifestazione in Francia - (Ipa)
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07 novembre 2026 | 11.05
Redazione Adnkronos
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Nuova giornata di mobilitazione oggi in Francia promossa dalle organizzazioni sindacali, dai gruppi studenteschi e dai gilet gialli: circa 70mila agenti di polizia e gendarmi sono mobilitati in tutto il Paese. Come nelle settimane precedenti, "i prefetti hanno emesso ordini che vietano le manifestazioni nei centri cittadini" e "ovviamente, i centri cittadini saranno protetti sistematicamente", ha annunciato il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez.

A Parigi si aspetta la partecipazione di 40-60mila manifestanti e si teme l'arrivo di 150-400 dimostranti radicali. Il ministro dell'Interno ha riferito di appelli circolati sui social alla "violenza contro le forze di sicurezza", gli "edifici pubblici", i "negozi" e ai "saccheggi".

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