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Allarmi bomba in Europa, Ft: "Intelligence indaga su possibile regia russa dietro minacce"

L'indiscrezione del Financial Times: una delle ipotesi al vaglio è che le email siano state inviate da attivisti filorussi o gruppi di hacker vicini al Cremlino, nell'ambito della campagna di guerra ibrida contro i Paesi europei

- (Ipa)
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07 novembre 2026 | 09.06
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

Le agenzie di intelligence e sicurezza europee hanno avviato un'indagine congiunta per verificare un possibile coinvolgimento russo nell'ondata di false minacce ﻿di bomba che negli ultimi giorni ha provocato la sospensione e il dirottamento di decine di voli in Europa. Lo riferisce il Financial Times, secondo cui alcuni funzionari dell'intelligence ritengono che Mosca sia la principale sospettata, sulla base delle modalità degli episodi, dei precedenti e dei primi elementi emersi dalle indagini.

Una delle ipotesi al vaglio è che le email siano state inviate da attivisti filorussi o gruppi di hacker vicini al Cremlino, nell'ambito della campagna di guerra ibrida contro i Paesi europei. Le fonti sottolineano tuttavia che non esistono ancora prove sufficienti per attribuire la responsabilità degli attacchi alla Russia e che resta da chiarire l'eventuale coinvolgimento diretto dei suoi servizi segreti.

Decine sono stati i falsi allarmi bomba che hanno coinvolto i voli e di conseguenza gli aeroporti europei, tra cui anche quelli di Roma e Milano.

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