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Paraguay, Pedro Alliana ha prestato giuramento come presidente: il suo predecessore Peña agli arresti domiciliari

L'ex vicepresidente ha giurato nella notte (ora italiana) mentre il suo predecessore, rimosso dall'incarico per il suo ruolo nella grave crisi bancaria a seguito del crac di Ueno Bank, è stato posto agli arresti domiciliari

Pedro Alliana - (Screen: X)
Pedro Alliana - (Screen: X)
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07 novembre 2026 | 07.21
Carmela Piccione
LETTURA: 1 minuti

Il vicepresidente del Paraguay, Pedro Alliana, ha prestato giuramento come nuovo presidente del Paese questa sera mentre il suo predecessore, Santiago Peña, rimosso dall'incarico lo stesso giorno per il suo ruolo nella grave crisi bancaria, è stato posto agli arresti domiciliari. Nel suo primo discorso al Senato dopo aver prestato giuramento, Pedro Alliana, 52 anni, ha dichiarato che "tutti i cittadini che stanno attraversando una situazione molto difficile a causa del caos finanziario saranno pienamente risarciti. Non li lasceremo soli".

Pedro Alliana ha prestato giuramento dopo che il Senato ha dichiarato all'unanimità il signor Peña colpevole di "cattiva condotta nell'esercizio delle sue funzioni" in relazione al disastro della banca di Ueno.

Santiago Peña "rimarrà in custodia presso la sua abitazione" questa sera, ha dichiarato ai giornalisti il pubblico ministero Silvia Margarita González Vester. Ha aggiunto che il presidente destituito sarà ascoltato sabato alle 11 ora locale presso la procura per i presunti reati di abuso d'ufficio, traffico di influenze e gestione a scopo di lucro personale.

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