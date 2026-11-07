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Spari sulla folla a Cracovia, 5 morti e 12 feriti. Fermato un sospetto

Il premier polacco Donald Tusk: "La polizia sta indagando sul contesto e su tutte le circostanze di quanto accaduto"

Polizia polacca - (Afp)
Polizia polacca - (Afp)
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07 novembre 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cinque persone sono rimaste uccise e almeno altre 12 ferite, tra loro due agenti di polizia, in una sparatoria avvenuta oggi, sabato 7 novembre, nel pomeriggio nella piazza principale di Cracovia, nel sud della Polonia. A riferirne è l'agenzia polacca Pap. Il presunto responsabile, colpito dalla polizia, è stato trasportato in ospedale e fermato.

Secondo quanto precedentemente riportato dalla polizia su X - riferisce l'agenzia Pap - l'assalitore al volante della sua auto intorno alle 15 è entrato sulla Piazza del mercato principale della città ed ha aperto il fuoco sulla folla prima di essere fermato dalle forze dell'ordine.

Parla di una "tragica sparatoria" su X il premier polacco, Donald Tusk: "Il ministro dell'Interno mi tiene aggiornato sulla situazione a Cracovia in seguito alla tragica sparatoria", ha scritto, aggiungendo che "la polizia sta indagando sul contesto e su tutte le circostanze dell'attacco".

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