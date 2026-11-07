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Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video

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07 novembre 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
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"Un gruppo di hacker filorussi ha deciso di porre una taglia sulla mia persona e sulla mia famiglia. Insomma, sono disposti a pagare per avere informazioni sulla mia vita privata e sulla mia attività politica. È ovvio che l'obiettivo è quello di intimidirmi. Io non mi faccio mettere paura da nessuno. Continuerò a difendere le ragioni dell'Ucraina, a lavorare per la pace e perché non si ripeta più quello che è successo". Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un video pubblicato sui social.

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