"Un gruppo di hacker filorussi ha deciso di porre una taglia sulla mia persona e sulla mia famiglia. Insomma, sono disposti a pagare per avere informazioni sulla mia vita privata e sulla mia attività politica. È ovvio che l'obiettivo è quello di intimidirmi. Io non mi faccio mettere paura da nessuno. Continuerò a difendere le ragioni dell'Ucraina, a lavorare per la pace e perché non si ripeta più quello che è successo". Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un video pubblicato sui social.