"Un momento speciale a bordo del nostro volo papale verso l'Uruguay: il Santo Padre ha fatto visita al cockpit, incontrando i nostri piloti e condividendo con loro alcuni istanti di viaggio". Lo scrive Ita Airways in un post pubblicato sulla pagina Instagram della compagnia, nel quale Papa Leone XIV viene ripreso all'interno della cabina di pilotaggio, seduto accanto ai piloti. "Per tutto il team di Ita Airways - si legge ancora nel post - un'emozione e un ricordo davvero unici".

Il Papa, nella seconda giornata in Uruguay, oggi si recherà a Paysandù, dove vivono tanti immigrati italiani. Nel parco 'Paris Londres' celebrerà la messa alle 10 (14 ora italiana). Quindi, il ritorno nella capitale Montevideo. Il Pontefice incontrerà alle 17 (le 21 ora italiana) la comunità di Casavalle, tra le realtà sociali più difficili della città. Alle 18 (22 ora italiana), il Papa si recherà all'Università Cattolica dell'Uruguay per l'incontro con il mondo dell'educazione. La giornata si concluderà con la veglia di preghiera allo Stadio del Centenario. L'evento comincerà alle 19, le 23 ora italiana.

Quella in Uruguay è la prima tappa del lungo viaggio in Sudamerica iniziato ieri. Il Pontefice ha lanciato un appello per le vocazioni sacerdotali. “Da questa cattedrale di Montevideo, invito i miei fratelli vescovi di tutto il mondo a promuovere, nelle loro diocesi, giornate di preghiera e di digiuno per l’incremento delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata”, ha detto durante la celebrazione dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose e i seminaristi nella cattedrale dell’Immacolata Concezione e dei Santi Filippo e Giacomo. Papa Leone XIV ha incoraggiato le diocesi di tutto il mondo a riproporre l’iniziativa locale che ha visto i fedeli riunirsi in giornate di preghiera e digiuno per le vocazioni: “Che le parrocchie, le famiglie e le comunità religiose si uniscano in questa invocazione, e che l’esempio di questa terra incoraggi molti altri a pregare con la stessa fiducia”.