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Papa Leone ha votato per posta alle elezioni di midterm, scheda spedita a Chicago

Il Pontefice "ha esercitato il proprio diritto di voto come cittadino degli Stati Uniti ogni volta che ne ha avuto la possibilità", rende noto la Sala Stampa della Santa Sede

Papa Leone XIV - (Fotogramma)
Papa Leone XIV - (Fotogramma)
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30 ottobre 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
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Papa Leone XIV ha votato per posta alle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Il paese andrà alle urne il 3 novembre per le elezioni di metà mandato che potrebbero ridisegnare Camera e Senato nel 'secondo tempo' della presidenza di Donald Trump. Il Pontefice "ha esercitato il proprio diritto di voto come cittadino degli Stati Uniti, ogni volta che ne ha avuto la possibilità", rende noto la Sala Stampa della Santa Sede confermando che, "in linea con questa consolidata prassi di partecipazione civica, il Papa ha inviato la propria scheda elettorale per posta a Chicago". Il Papa, che è ancora un elettore registrato nello Stato dell'Illinois, come cittadino Usa residente all'estero ha chiesto di poter votare per corrispondenza.

"Il Santo Padre ha inoltre confermato che, durante gli anni in cui ha risieduto in Perù, ha esercitato il proprio diritto di voto ogni volta che ne ha avuto la possibilità.Il Santo Padre esprime la propria convinzione riguardo al diritto e al dovere dei cittadini di partecipare ai processi democratici", spiega il Vaticano.

Nei mesi scorsi, Papa Leone XIV è finito nel mirino di Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato il Pontefice per la posizione giudicata troppo soft in relazione alla guerra avviata da Washington contro l'Iran.

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