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Uomo di 39 anni investito da un treno a Cascina, disagi sulla linea ferroviaria: ritardi e cancellazioni sulla Firenze-Pisa-Livorno

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 nella zona della stazione. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Ritardi, cancellazioni e variazioni sulla tratta Firenze-Pisa-Livorno

Immagine di repertorio
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07 novembre 2026 | 10.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nella mattinata di sabato 7 novembre a Cascina, nel Pisano, dove un uomo di 39 anni è stato investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 8, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Firenze-Pisa-Livorno. A segnalare l'accaduto è stato il servizio regionale Muoversi in Toscana, che ha comunicato la presenza di accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria in seguito all'investimento.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l'uomo avrebbe attraversato i binari in direzione nord. In quel momento stava transitando un convoglio proveniente da Pisa e diretto a Firenze. L'impatto sarebbe avvenuto quando il 39enne stava per completare l'attraversamento. La dinamica resta comunque al vaglio delle autorità competenti, impegnate nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. L'area interessata dall'investimento è stata delimitata per consentire le operazioni.

L'incidente ha avuto conseguenze sul servizio ferroviario. Sulla direttrice Firenze-Pisa Centrale-Livorno sono stati segnalati ritardi, modifiche alla circolazione e possibili cancellazioni dei convogli, con disagi per i viaggiatori.

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