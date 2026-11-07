circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, la nuova strategia Usa: "20 milioni di dollari a chi dà informazioni sul nucleare di Teheran"

Il Comando centrale Usa: "Diteci dove si trovano le strutture e il personale"

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
Segui Adnkronos su Google
07 novembre 2026 | 16.06
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

Una ricompensa da 20 milioni di dollari a chi fornirà informazioni sul programma nucleare dell'Iran. Il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, lancia la nuova iniziativa del programma Rewards for Justice. Mentre il presidente Donald Trump non esclude nuovi attacchi e la ripresa delle operazioni militari, gli Usa offrono - in particolare a informatori iraniani - "una ricompensa fino a 20 milioni di dollari, con la possibilità di ricollocamento, per informazioni riguardanti il programma nucleare iraniano comprese le strutture, le apparecchiature e il personale coinvolto, come ad esempio i membri della comunità scientifica, o gli spostamenti di tali elementi".

Nel 2025, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha riferito che l'Iran sta arricchendo l'uranio al 60%, una soglia che richiede un ulteriore breve step tecnico per arrivare al 90% necessario per la fabbricazione di un'arma nucleare. L'Iran è l'unico Stato non dotato di armi nucleari a produrre uranio a un livello di arricchimento così elevato", evidenzia il Centcom in una nota. "Secondo gli esperti, tale quantità, se ulteriormente arricchita, potrebbe essere sufficiente per la realizzazione di diverse armi nucleari. La mancata osservanza da parte del regime degli obblighi di salvaguardia nei confronti dell'AIEA ha comportato, per l'Agenzia, la perdita della 'continuità delle conoscenze' in merito alla produzione e all'inventario, da parte dell'Iran, di componenti chiave come le centrifughe", prosegue il Comando.

Il Centcom non si ferma qui e, nell'ambito di una nuova strategia, "ha disposto la creazione di una task force destinata a sostenere gli sforzi del governo statunitense per impedire all'Iran di utilizzare vie terrestri per il trasporto di armi avanzate e altro materiale". "L'ammiraglio Brad Cooper ha ordinato la costituzione della Task Force Iron Gate, composta da circa 20 membri tra personale civile e militare con base a Tampa, in Florida. Il nuovo team del Centcom si coordinerà con altre agenzie governative statunitensi per contrastare il transito di sistemi d'arma avanzati, tecnologie destinate a uso civile e militare, materiali soggetti a sanzioni e flussi di entrate illeciti attraverso i confini terrestri dell'Iran e attraverso il Mar Caspio. L'istituzione della Task Force Iron Gate rafforza il successo del nostro rigoroso blocco navale contro l'Iran", le parole di Cooper. "Rafforzando la collaborazione tra il Centcom e le altre agenzie governative statunitensi, limiteremo ulteriormente la capacità dell'Iran di finanziare il terrorismo, ricostruire fabbriche di armi e rifornire il proprio apparato militare". Negli ultimi mesi, secondo il Comando centrale, il blocco navale attuato dagli Stati Uniti ha impedito all'Iran di esportare petroilio per un valore superiore ai 25 miliardi di dollari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio
Caso Ramy, il papà: "Voglio solo giustizia e verità per mio figlio" - Video
Spaccio nei boschi armati di kalashnikov, il blitz in Lombardia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza