L'autore della sparatoria avvenuta sabato 7 novembre a Cracovia è morto in ospedale. Lo ha comunicato la polizia locale. Michal Oksinski, trasportato in ospedale, versava in condizioni critiche.

L'attacco è stato condotto nella piazza principale della città, quella del mercato: 6 i morti e 16 i feriti. L'attentatore, che dall'auto ha sparato sulla folla, era stato ferito dalla polizia (Il video della sparatoria) ed era stato poi sottoposto a un'operazione. "Le vittime sono quattro donne e due uomini.

Michal Oksinski, nato nel 2002, viveva con i genitori e una sorella a Ostrowiec Swietokrzyski, a due ore da Cracovia. I corpi di questi ultimi sono stati trovati in un appartamento situato nel centro della cittadina: "Un uomo di 52 anni, una donna di 51 e una di 21. Si tratta dei genitori e della sorella del sospetto", ha annunciato oggi la polizia, precisando che avevano ferite da colpi di arma da fuoco. L'aggressore non aveva precedenti penali. Frequentava con il padre un poligono di tiro.