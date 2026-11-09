L'ex capo di Stato maggiore avrà 28 giorni per dare vita al nuovo esecutivo. Se fosse necessario il presidente Herzog potrà prevedere una proroga fino a 14 giorni

Dopo che il presidente israeliano Isaac Herzog gli ha affidato ieri il compito di formare il prossimo governo, il leader di Yashar Gadi Eisenkot avrà 28 giorni per formare un governo. Se fosse necessario il presidente gli potrà concedere una proroga fino a 14 giorni in più.

Nato a Tiberiade il 19 maggio 1960, Eisenkot avrà il difficile compito di trovare la quadra. Tra le opzioni sul tavolo c'è quello formare un governo di minoranza con il sostegno esterno dei partiti arabi, che complessivamente hanno 19 seggi, dare vita a una coalizione con i partiti ultra-ortodossi o far nascere un governo di unità nazione assieme al premier israeliano uscente Benjamin Netanyahu.

La storica svolta politica

Non era mai successo che un incarico di formare un governo arrivasse a un mizrahi della grande comunità d’ebrei mediorientali. I mizrahi israeliani, provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente, hanno infatti storicamente subito discriminazioni da parte dell'elite del paese di origine europea. Gadi Eisenkot, 66 anni, proviene infatti da una famiglia operaia di immigrati ebrei marocchini. Per 40 anni ha scalato i ranghi dell'esercito israeliano, fino a diventare capo di Stato Maggiore.

La carriera militare, il lutto e la rottura con Netanyahu

Attualmente, il generale guida il principale partito di opposizione, il centrista Yashar, dopo essere entrato in politica nel 2022. Suo figlio Gal è stato ucciso a 25 anni in combattimento nella Striscia di Gaza in seguito agli attacchi del 7 ottobre, e così anche due suoi nipoti. Eisenkot ha anche ricoperto il ruolo di osservatore nel gabinetto di guerra di Netanyahu, ma si è dimesso dopo otto mesi accusando il primo ministro di non avere una strategia chiara. Da allora si è posizionato come alternativa moderata a Netanyahu, pur mantenendo una linea dura in materia di sicurezza. A Eisenkot viene attribuita la formulazione della cosiddetta "Dottrina Dahiyeh" israeliana, una strategia militare che prevede l'impiego di una forza sproporzionata nelle aree da cui i militanti lanciano gli attacchi.

La priorità di un governo d'emergenza

Durante la cerimonia di ieri Herzog ha esortato Eisenkot a costituire un esecutivo al servizio dell'intera nazione, capace di favorire unità, dialogo e riconciliazione. Da parte sua Eisenkot apre al Likud e al Partito sionista religioso, invitando a sostenere il suo governo se credono davvero nell'unità nazionale.

Forte del mandato ricevuto, Eisenkot ha dichiarato di essere impegnato nella creazione di "un governo nazionale di emergenza", sottolineando che "il Paese non può permettersi di perdere tempo o di affrontare nuove elezioni". L'ex capo di Stato Maggiore ha definito questo momento come "uno dei più critici e vulnerabili nella storia della democrazia israeliana".

In vista dei negoziati e sullo sfondo dei contrasti con Avigdor Lieberman sulla composizione dell'esecutivo, Eisenkot ha lanciato un avvertimento: chiunque ostacoli la formazione di un governo per mere ragioni personali fallirà di fronte alla storia. L'aspirante premier ha ammesso, comunque, che saranno necessari dei compromessi.

L'incontro cruciale tra Eisenkot, Lieberman e Bennett

È previsto per oggi l'incontro tra il leader di Yashar e quello di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, nel tentativo di appianare i contrasti sulla formazione del nuovo governo e di coordinare l'agenda parlamentare del "blocco del cambiamento". Nel corso della giornata, Eisenkot dovrebbe inoltre incontrare Naftali Bennett, leader di B’Yachad.

Il principale motivo di scontro tra Lieberman ed Eisenkot riguarda le alleanze. Lieberman ha escluso tassativamente il sostegno a un governo di minoranza o a un esecutivo che dipenda dai voti dei partiti arabi, restringendo notevolmente i margini di manovra dell'incaricato. Di contro, Lieberman ha manifestato apertura verso i partiti ultraortodossi e ha lasciato intendere la possibilità che alcuni deputati del Likud decidano di abbandonare la coalizione di Benjamin Netanyahu. La svolta di Lieberman nei confronti degli ultraortodossi ha sollevato forti polemiche, attirandogli accuse di voler ostacolare i negoziati di Eisenkot per mire personali e puntando alla poltrona di primo ministro. Accuse che il leader di Yisrael Beytenu ha rispedito al mittente.