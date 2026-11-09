Crédit Agricole ha proposto a Banco Bpm di avviare una negoziazione relativa a una fusione tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia. Banco Bpm costituirebbe il fulcro della società risultante dalla fusione, che rimarrebbe quotata a Milano. La proposta di natura amichevole, che è stata sottoposta per la valutazione del consiglio di amministrazione di Banco Bpm, rappresenta la naturale evoluzione della partnership di lungo termine tra Banco Bpm e Crédit Agricole e della reciproca conoscenza maturata tra i due gruppi. Questo progetto strategico darebbe vita al terzo gruppo bancario italiano, con la capacità di servire 6,5 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 2.300 filiali unendo forte presenza sul territorio, solidità finanziaria e consolidata esperienza nel settore.

L'obiettivo della fusione

La proposta si fonda anzitutto su una visione industriale e imprenditoriale di lungo termine. Mira infatti a unire due gruppi profondamente radicati in Italia per creare un nuovo campione nazionale, avviare una nuova fase di sviluppo e ampliare le loro prospettive di crescita. Il progetto mira a preservare l’identità e l’autonomia operativa della società risultante dalla fusione, con un assetto di governo societario equilibrato. Il consiglio di amministrazione continuerebbe a essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti. L’attuale amministratore delegato di Banco BPM verrebbe confermato come amministratore delegato della nuova realtà.

L’operazione consentirebbe di coniugare la significativa presenza sul territorio di Banco Bpm e Crédit Agricole Italia con la solidità finanziaria e le competenze del Gruppo Crédit Agricole. L’operazione porterebbe alla costituzione di un operatore italiano dei servizi finanziari pienamente integrato, con maggiori capacità di investire, innovare e servire famiglie, professionisti, agricoltori e imprese. Beneficerebbe della contribuzione delle attività assicurative italiane di Crédit Agricole, sia nel ramo Vita che nel ramo Danni. Per i clienti, la nuova realtà offrirebbe una gamma ampia e integrata di servizi in grado di coprire tutte le loro esigenze. Consentirebbe loro di accedere a competenze, prodotti e servizi complementari nei settori bancario, assicurativo, della gestione patrimoniale e dei servizi finanziari specializzati, rafforzando al contempo un modello di relazione con il cliente capace di coniugare la prossimità ai territori con un’ampia copertura su tutto il territorio nazionale. Per i dipendenti di entrambe le società, la potenziale operazione offrirebbe nuove opportunità di carriera e di crescita delle competenze all’interno di un gruppo globale dotato di solide capacità in materia di innovazione e tecnologia. Le dimensioni, la diversificazione delle linee di business e la visibilità della nuova realtà rappresenterebbero inoltre fattori fondamentali per attrarre e trattenere i talenti.

Per l’economia italiana e le comunità locali, questo nuovo campione nazionale contribuirebbe a rafforzare la solidità e la competitività del settore bancario italiano. La sua solidità finanziaria e la vicinanza ai territori gli consentirebbero di fornire un maggiore sostegno all’economia reale – in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) e alle aziende di medie dimensioni – e di aumentare i propri investimenti a sostegno delle comunità locali. Per gli azionisti di Banco BPM, la proposta prevede un rapporto di cambio che riflette un premio del 20%2, oltre al pagamento di un dividendo straordinario di Euro 1 miliardo agli attuali azionisti di Banco BPM. Le sinergie attese sono stimate in Euro 800 milioni3 all’anno. La potenziale operazione comporterebbe un aumento stimato di circa il 24%4 dell’utile per azione di Banco Bpm nel 2027, grazie al premio offerto e alle significative sinergie. In conseguenza del proprio apporto, Crédit Agricole incrementerebbe la propria partecipazione dall’attuale 29,6% del capitale di Banco BPM a circa il 45% del capitale della società risultante dalla fusione. La potenziale operazione sarebbe condizionata, inter alia, a: l’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Banco Bpm, con le maggioranze richieste per poter beneficiare del c.d. “whitewash”5 (esentando così Crédit Agricole S.A. dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria) e l’ottenimento delle autorizzazioni usuali per questa tipologia di operazioni (ivi incluse le autorizzazioni da parte di Bce nonché secondo la disciplina “golden power” italiana). L’operazione proposta a Banco Bpm potrebbe essere perfezionata nella seconda metà del 2027. Sia per gli azionisti di Banco Bpm che per quelli di Crédit Agricole, la potenziale operazione offrirebbe un potenziale di creazione di valore a lungo termine, grazie a una maggiore dimensione, a un mix di attività più diversificato e a una maggiore resilienza. La proposta ha un obiettivo semplice: unire i punti di forza complementari di Banco BPM e Crédit Agricole Italia per costruire, insieme, un gruppo bancario e finanziario italiano più forte, più diversificato e più innovativo, che coniughi vicinanza e solidità, identità italiana e dimensione europea, radicamento col territorio e capacità di investimento.