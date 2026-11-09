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Cyberattacchi, rivendicato presunto furto di dati alla Direzione investigativa antimafia: verifiche in corso

Il fatto non è ancora stato confermato dalle autorità. A vendere i dati sul dark web sarebbe stato un utente che chiederebbe di essere pagato in bitcoin e Monero

Immagine di repertorio - AFP
Immagine di repertorio - AFP
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09 novembre 2026 | 11.52
Alessandro Pulcini
LETTURA: 2 minuti

Sono in corso verifiche su un cyberattacco alla Direzione investigativa antimafia che secondo un annuncio apparso nelle scorse ore sul dark web avrebbe comportato l'esfiltrazione di dati per 222 MB di dati e 302 file, ora in vendita. Ma il presunto furto di dati non è stato confermato dalle autorità.

A vendere i dati sarebbe un utente, 'weykofa', che chiederebbe di essere pagato in bitcoin e Monero, come mostrano post sui social. L'account dark web informer su X riporta che i 302 file riportati includono intelligence su 25 gruppi di crimine organizzato, dossier operativi e registri di indagine, intelligence relativa a Europol e corrispondenza Ue, fotografie inedite di raid e comunicati stampa sotto embargo e statistiche interne, registri del personale e documenti finanziari.

Di cyberattacchi, che saranno al centro della seconda ministeriale Esteri del G7 sotto la presidenza di turno francese a cui parteciperà oggi e domani a Parigi il ministro Tajani, ha parlato proprio oggi anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che in una intervista al Corriere della Sera ha affermato: "La fase che viviamo non è ordinaria, non è paragonabile a nessun altro periodo passato, perché le nuove tecnologie accelerano anche i problemi. Tutti i poteri dello Stato dovrebbero deporre l’ascia di guerra, chiudersi in una stanza e decidere insieme una strategia per sopravvivere. Parlamento, magistratura, burocrazia, sindacati, imprenditoria, università, tutti dovremmo essere uniti - aggiunge -. Dei rischi che corriamo devono rendersi conto tutti, dal Csm al Parlamento. Il problema di queste nuove guerre e forme di terrorismo è che per fare male a un’azienda, a una comunità, a una nazione, basta un ragazzo che vive a migliaia di chilometri. Può bloccare frigoriferi che conservano il sangue o far saltare il sistema elettrico di un ospedale. Poi ci sono gli Stati, che hanno risorse ancor più sofisticate".

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