circle x black
Cerca nel sito
 

Stop all’accisa mobile, prezzi del gasolio tornano a crescere

Diesel a 2,232 , benzina a due euro al litro, Gpl e metano ancora in forte aumento

Una persona mette gasolio alla macchina - (Ipa)
Una persona mette gasolio alla macchina - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 10.00
Alessandro Remia
LETTURA: 2 minuti

Scaduto l’ultimo 'sconto' sull’accisa in vigore tra il 28 ottobre e il 7 novembre (4 centesimi al litro, 4,9 Iva inclusa), oggi i prezzi del gasolio tornano a salire. Benzina a due euro al litro, Gpl e metano ancora in forte aumento. Oggi lunedì 9 novembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,000 €/l per la benzina (-2 millesimi rispetto a venerdì), 2,232 €/l per il gasolio (+5), 0,826 €/l per il Gpl (+10) e 2,141 €/kg per il metano (+6). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,028 €/l per la benzina (-2), di 2,287 €/l per il gasolio (+7), 0,923 €/l per il Gpl (+13) e 1,980 €/kg per il metano (+9). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di tre centesimi al litro il prezzo consigliato del gasolio, portandolo a 2,23 euro/litro. Si registrano rialzi anche per IP (+1 centesimo) e Q8 (+5 centesimi).

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 24mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: per la benzina self il prezzo medio è 2,001 euro/litro (1,997 euro/litro per le compagnie, 2,008 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel self il prezzo medio è 2,225 euro/litro (2,212 euro/litro per le compagnie, 2,250 euro/litro per le pompe bianche); per la benzina servito il prezzo medio è 2,134 euro/litro (2,167 euro/litro per le compagnie, 2,074 euro/litro per le pompe bianche); per il diesel servito il prezzo medio è 2,360 euro/litro (2,384 euro/litro per le compagnie, 2,317 euro/litro per le pompe bianche); per il Gpl servito il prezzo medio è 0,828 euro/litro (0,827 euro/litro per le compagnie, 0,830 euro/litro per le pompe bianche); per il metano servito il prezzo medio è 2,131 euro/kg (2,095 euro/kg per le compagnie, 2,159 euro/kg per le pompe bianche); per il Gnl il prezzo medio è 2,079 euro/kg (2,101 euro/kg per le compagnie, 2,063 euro/kg per le pompe bianche).

Per quanto riguarda le singole compagnie, Eni pratica un prezzo medio di 1,991 euro/litro per la benzina self (2,197 euro/litro servito) e di 2,200 euro/litro per il diesel self (2,407 euro/litro servito); IP pratica 2,003 euro/litro per la benzina self (2,166 euro/litro servito) e 2,218 euro/litro per il diesel self (2,383 euro/litro servito); Q8 pratica 1,995 euro/litro per la benzina self (2,149 euro/litro servito) e 2,210 euro/litro per il diesel self (2,369 euro/litro servito); Tamoil pratica 2,002 euro/litro per la benzina self (2,079 euro/litro servito) e 2,218 euro/litro per il diesel self (2,303 euro/litro servito).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza