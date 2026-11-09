E' possibile gli iraniani stiano scommettendo sul fatto che il tempo giochi a loro favore, mentre Donald Trump deve prendere una decisione e di fronte a scelte complesse sta scoprendo che ogni piano di escalation e ogni strategia negoziale comportano inevitabili compromessi. E' l'analisi del New York Times che sottolinea come, alla fine, sarà la storia a stabilire se abbia effettivamente bloccato il controverso programma nucleare iraniano o se sia finito per rafforzare la determinazione dell'Iran a dotarsi di un'arma nucleare, se abbia indebolito la leadership oltranzista o l'abbia resa ancor più salda.

Le opzioni

"Il timore è che Trump giunga alla conclusione di trovarsi di fronte al suo peggior incubo per i prossimi due anni, ovvero passare alla storia come un perdente - osserva William F. Wechsler, responsabile dei programmi sul Medio Oriente dell'Atlantic Council ed ex alto ufficiale del Pentagono con delega alle politiche antiterrorismo - E potrebbe concludere che l'unica via d'uscita sia vincere la guerra. Questo potrebbe portare alla decisione di far ripartire operazioni militari su larga scala, se non nell'immediato, nei mesi a venire". Nuovi attacchi contro l'Iran sono "altamente improbabili" a condizione si registrino progressi nei negoziati sul programma nucleare iraniano e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, ha detto ieri Trump alla Cnn.

Il nodo della questione, secondo persone coinvolte citate dal quotidiano, è che Trump e collaboratori non sono d'accordo sugli obiettivi che intendono perseguire. Stando a ufficiali Usa, l'opzione più ambiziosa, elaborata da militari Usa e israeliani, prevede un'operazione di alcuni giorni, breve ma intensa, che colpirebbe probabilmente infrastrutture energetiche, siti nucleari e arsenali di missili e droni dell'Iran. Le fonti hanno comunque sottolineato di non aspettarsi che pochi giorni di combattimenti possano avere ripercussioni sul governo e per questo gli americani puntano sul pressing economico costante. Qualsiasi opzione che comporti operazioni di combattimento su vasta scala includerebbe attacchi condotti da velivoli che decollerebbero da due portaerei presenti nella regione (una terza dovrebbe arrivare nell'arco di tre settimane), da jet presenti nelle basi in Medio Oriente e da bombardieri B-1 e B-2. E, sottolinea il Nyt, nelle ultime settimane le forze Usa e israeliane hanno intensificato le esercitazioni, con sorvoli sull'Iraq per l'addestramento. Secondo ufficiali citati dal giornale, gli Usa hanno fornito di recente a Israele un'ulteriore batteria di Patriot.

Pickaxe Mountain

Molto si è parlato di Pickaxe Mountain e della possibilità di impiego da parte degli Usa della 'madre di tutte le bombe' (Moab) per colpire eventualmente infrastrutture energetiche e siti associati al programma nucleare dell'Iran. Ma, spiegano esperti citati dal giornale, la Moab esplode in superficie, generando un'enorme deflagrazione e probabilmente non riuscirebbe a distruggere un sito sotterraneo come quello si ritiene esista a Pickaxe Mountain.

Così oggi, evidenzia il quotidiano, una campagna militare della durata di alcuni giorni infliggerebbe ulteriori danni all'arsenale di missili e droni dell'Iran, già compromesso, e potrebbe forse portare Teheran ad accettare limitazioni al proprio programma nucleare e a garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz. Ma, rileva il Nyt, in passato non ha funzionato e l'Iran reagirebbe colpendo i Paesi del Golfo, innescando quasi certamente un'impennata dei prezzi dell'energia e dell'inflazione a livello globale. Teheran ha anche detto chiaramente che prenderebbe di mira data center e cavi sottomarini da cui passa il traffico Internet.

La seconda opzione militare, prosegue l'analisi del giornale, si tradurrebbe in una versione più circoscritta e ridimensionata del primo piano e le fonti ritengono verrebbero probabilmente esclusi molti obiettivi legati al settore dell'energia e gli attacchi potrebbero concentrarsi per lo più su siti militari e nucleari nella convinzione l'Iran sarebbe meno propenso a reagire colpendo nella rappresaglia infrastrutture dell'energia nei Paesi del Golfo. In questo caso, secondo il Nyt, Trump potrebbe sostenere gli Usa abbiano inflitto ulteriori danni all'arsenale iraniano e dichiarare vittoria, preservando tra l'altro le scorte di intercettori a disposizione del Pentagono. Ma un attacco limitato non raggiungerebbe nessuno degli obiettivi fissati da Trump all'inizio del conflitto e lascerebbe all'Iran un notevole potere di pressione sullo Stretto di Hormuz.

Se la storia insegna che una soluzione diplomatica è l'unico modo per imporre limiti sul lungo periodo al programma nucleare di un Paese, secondo molti esperti, Trump potrebbe ritenersi fortunato se riuscisse a ottenere limitazioni analoghe a quelle previste dall'accordo internazionale del 2015 sul nucleare iraniano, da cui aveva ritirato gli Usa all'epoca del primo mandato alla Casa Bianca. Ma non è chiaro chi prenda le decisioni in Iran.

In questo scenario se si andasse avanti con lo status quo, un blocco navale impedirebbe all'Iran di esportare petrolio, mentre pattugliamenti Usa garantirebbero il transito ogni giorno di 11-18 milioni di barili di petrolio non iraniano e questo consentirebbe a Trump di evitare di prendere una decisione e il tycoon potrebbe anche cercare di negoziare un accordo limitato per la riapertura dello Stretto di Hormuz, mantenendo le sanzioni e lasciando siano i Paesi arabi del Golfo a trovare un'intesa con gli iraniani sulla gestione di Hormuz, ma un simile accordo non affronterebbe il dossier nucleare e quello del programma missilistico.

Puntare sul lungo periodo, conclude il Nyt, richiede pazienza, una dote che non è fra i punti di forza di Trump, ma potrebbe rivelarsi il modo più efficace per riuscire, col tempo, a 'incrinare' la leadership iraniana. Tuttavia mantenere il blocco è costoso e in una situazione di stallo è improbabile partecipino alleati europei e arabi e, oltre alle ulteriori sofferenze per gli iraniani, il conflitto potrebbe protrarsi per gli anni restanti della presidenza Trump.

Teheran: "Raid Usa su isola Qeshm"

Sul fronte della cronaca, non c'è stato "nessun danno" alle "infrastrutture cruciali" dell'isola di Qeshm dopo "l'ultimo attacco Usa". E' quanto ha affermato il vice governatore della provincia di Hormozgan, Ahmad Nafisi, citato dall'agenzia iraniana Mehr dopo le notizie di esplosioni avvertite ieri sera sull'isola vicina allo Stretto di Hormuz, poco distante dalla città portuale di Bandar Abbas, al largo della costa meridionale della Repubblica islamica.

Secondo Nafisi "un attacco Usa" ha preso di mira siti distanti dalle aree abitate, dalle zone commerciali e dai servizi "senza causare danni alle infrastrutture cruciali" dell'isola. La situazione è "sotto controllo", ha sostenuto, e "tutti i servizi d'emergenza" sono in "stato di massima allerta".