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Terremoto oggi a Cosenza, scossa di magnitudo 3.5 a Cerisano: paura tra la popolazione

Tanti i messaggi sui social: "Sembrava l'esplosione di una bomba sotto al palazzo". Nessun danno, diverse persone in strada

Terremoto oggi, martedì 10 novembre
Terremoto oggi, martedì 10 novembre
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10 novembre 2026 | 09.53
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 8.38 di oggi, 10 novembre 2026, in provincia di Cosenza. La magnitudo del sisma, secondo la stima dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stata di 3.5 con epicentro localizzato a 2 km da Cerisano e una profondità di 9 km.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione anche a Cosenza, come hanno confermato anche molti utenti sui social network. "Sentito fortissimo", "Una botta tremenda", "Sembrava l'esplosione di una bomba sotto al palazzo": sono solo alcuni dei messaggi apparsi nei minuti scorsi su Facebook. Tra i centri in cui il sisma è stato più sentito si segnalano Rende, Cetraro, Lago. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

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