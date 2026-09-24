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Ragazza accoltellata alla schiena da uno sconosciuto, caccia all'uomo a Salerno

L'aggressione ieri sera mentre la giovane mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino

Polizia - Ipa
Polizia - Ipa
24 settembre 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto la giovane, intorno alle 21,30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. E' stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita, ed è stata dimessa questa mattina. La polizia di Stato ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.

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accoltellata giovane sconosciuto ricercato
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