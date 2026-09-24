Resta al momento operativo l'aeroporto internazionale di Catania, emesso un avviso di volo rosso
Eruzione dell'Etna oggi, giovedì 24 settembre, con un'intensa attività in corso sul vulcano, dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 chilometri, spinta dal vento in direzione Sud-Sud-Est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi e, al momento, l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.