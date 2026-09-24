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Etna in eruzione, nube di cenere alta 4 chilometri: allerta per il traffico aereo

Resta al momento operativo l'aeroporto internazionale di Catania, emesso un avviso di volo rosso

Eruzione dell'Etna - Ipa
Eruzione dell'Etna - Ipa
24 settembre 2026 | 09.48
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Eruzione dell'Etna oggi, giovedì 24 settembre, con un'intensa attività in corso sul vulcano, dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 chilometri, spinta dal vento in direzione Sud-Sud-Est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi e, al momento, l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.

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