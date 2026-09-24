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Ucraina sotto attacco massiccio, pioggia di missili su Kiev

Il presidente ucraino Zelensky: "Colpite infrastrutture civili, edifici residenziali, un ospedale maternità, infrastrutture energetiche e logistiche. Ora gli Stati Uniti hanno l’opportunità di rispondere con forza"

Attacco missilistico su Kiev
Attacco missilistico su Kiev
24 settembre 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La capitale Ucraina è sotto un massiccio attacco missilistico nemico, le case sono danneggiate, ci sono morti e feriti. Lo ha riportato Ukrinform, citando il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, e l'associazione degli avvocati di Kiev (Kyiv mba) su Telegram. Al momento il numero delle vittime del bombardamento è salito a 6 persone.

"Oggi, i russi hanno lanciato un attacco missilistico balistico su Kiev proprio mentre stavamo incontrando membri del Congresso e discutendo della legge Lindsey Graham e della necessità di rafforzare le sanzioni", ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, affermando che "la Russia non porrà fine a questa guerra senza pressione. Mentre le persone dormivano, i bagliori delle esplosioni hanno illuminato il cielo. Ancora una volta, i principali obiettivi del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili, edifici residenziali, un ospedale maternità, infrastrutture energetiche e logistiche. Sono già state segnalate due persone uccise. Le mie condoglianze alla famiglia e ai cari. Ci sono anche persone ferite. I servizi di emergenza stanno lavorando – le persone sono intrappolate in uno degli edifici. La minaccia di incursione aerea persiste in alcune regioni del paese".

Secondo il presidente ucraino, che ha riportato dei colloqui avuti a margine dell'Assemblea Onu,"ogni attacco del genere avviene perché la pressione sull’aggressore non è mai diventata totale, e la Russia crede di poter continuare a puntare sul terrore balistico. In questo momento, gli Stati Uniti hanno l’opportunità di rispondere con forza. Abbiamo bisogno di intercettori di missili balistici per proteggere le vite. Le sanzioni contro la Russia e coloro che la aiutano a fare soldi devono essere attuate. Ringrazio entrambi i partiti per la loro disponibilità ad aiutare a proteggere le vite", conclude.

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