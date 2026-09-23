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La sorpresa di Ultimo ai fan di Roma, arriva in sala per la prima del docufilm su Tor Vergata - Video

23 settembre 2026 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione del debutto nelle sale cinematografiche del docufilm 'Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata', il cantautore romano ha deciso di fare un regalo indimenticabile a chi ha reso possibile il suo successo: si è presentato a sorpresa all'Uci Cinemas di Porta di Roma per assistere alla prima proiezione insieme ai suoi fan. Ultimo infatti sbarca al cinema per celebrare il concerto evento dello scorso 4 luglio, quando ben 250mila persone si sono radunate nell'immensa spianata di Tor Vergata solo per lui e per la sua musica.

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ultimo ultimo al cinema roma ultimo al cinema ultimo tor vergata
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