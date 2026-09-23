"Vsta la richiesta eccezionale, sono state aggiunte date extra nel Regno Unito, in Italia e in Germania per Oasis Live ‘27!"

Buone notizie per i fan degli Oasis: i fratelli Gallagher hanno infatti annunciato di aver aggiunto una nuova data italiana - il 26 luglio - a quelle già programmate del 29 e 30 luglio come tappe del loro atteso tour 2027 allo Stadio Olimpico di Roma.

La comunicazione è avvenuta sui social: "Vista la richiesta eccezionale, sono state aggiunte date extra nel Regno Unito, in Italia e in Germania per Oasis Live ‘27!". Si legge sulla pagina X della band. Nello specifico: "Knebworth: 25 e 26 settembre; Roma: 26 luglio; Monaco: 6 luglio. Gli Oasis si esibiranno anche a Parigi il 20 e il 23 luglio, a causa di lavori ferroviari previsti nei pressi della sede dell'evento il 24 luglio".

Riparte così la caccia ai biglietti.