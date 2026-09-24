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Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video

24 settembre 2026 | 23.12
Redazione Adnkronos
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Donald Trump sfotte Joe Biden, Xi Jinping ride. Un video diffuso da Margot Martin, componente dello staff del presidente degli Stati Uniti, svela il dietro le quinte dell'incontro tra Trump e il presidente cinese. Trump mostra all'ospite le foto dei presidenti. Sulla parete, non c'è Joe Biden. Al posto del ritratto, ecco un'immagine dell'autopen, il dispositivo che secondo Trump veniva utilizzato dalla precedente amministrazione per firmare documenti ufficiali senza coinvolgere il presidente democratico. "Questa è l'autopen", dice Trump tra le risate che, con la mediazione di un interprete, sembrano contagiare anche Xi.

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