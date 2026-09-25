Dal 28 settembre torna la sesta stagione del progetto di Gianluca Gazzoli 'Passa dal Bsmt' che, nella prima puntata, ospiterà Tedua. "Ogni puntata mi ha lasciato qualcosa di speciale. La forza del Bsmt è stata creare qualcosa di impatto per tutti", ha detto parlando del suo format. E su un eventuale ritorno a Sanremo Giovani, dopo la conduzione del 2025, dice: "Quello che succederà in futuro non lo so, resta un palco dove mi sono trovato bene. Si dice che si torna sempre dove si è stati bene... lo scopriremo in futuro".