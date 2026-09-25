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Caso Garlasco, Tg1: i pm sentono il generale Garofano e gli ex del Ris

Nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi

Generale Luciano Garofano - (Fotogramma/Ipa)
Generale Luciano Garofano - (Fotogramma/Ipa)
25 settembre 2026 | 20.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo quanto riporta il Tg1, fra gli ultimi atti istruttori a sorpresa, la procura di Pavia ha sentito Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma, e alcuni ufficiali del Ris che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dal Tg1, Garofano è stato ascoltato come persona informata sui fatti per circa 90 minuti e in precedenza sono stati ascoltati anche altri ufficiali di allora del Ris che collaborarono alle indagini. Massimo riserbo sul contenuto del faccia a faccia. Non si escludono approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007 al centro dei nuovi accertamenti della procura di Pavia.

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