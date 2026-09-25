circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, Tor Sapienza Sicura: "Quartiere tra degrado, Fentanyl e il palazzo dove droga e armi si vendono a cielo aperto"

Garofalo: "Non ce l'abbiamo con gli immigrati ma viviamo tra spacciatori e trafficanti di armi, un Ak47 in vendita a 1.500 euro"

Fermo immagine
Fermo immagine
25 settembre 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tor Sapienza quartiere "al limite". "Da mesi siamo costretti ogni sera a presidiare le strade perché qui nessuno si sente più sicuro tra furti con una media di 4 macchine con i vetri spaccati ogni sera, scippi, una stazione ferroviaria in balia di ladri, prostitute e barboni; ubriachi che finiscono per dar vita a risse; drogati che vagano per strada 'fatti' di crack, eroina, Fentanyl. Tutta roba che esce dal palazzo occupato dai nigeriani in via Tallone. Lì non c'è solo spaccio, si vendono anche armi. Un Ak 47 lo compri per 1500 euro. E se ti avvicini escono armati di machete a vedere chi sei. Lì dentro persone che avevano accumulato debiti sono state anche sequestrate, uno si è buttato dal secondo piano per scappare". Lo racconta all'Adnkronos Gianluca Garofalo, nel direttivo del gruppo 'Tor Sapienza Sicura' che da mesi organizza il presidio del quartiere con delle passeggiate serali a partire dalle 22 e che ieri ha organizzato la manifestazione a cui hanno preso parte circa 1500 persone per chiedere l'intervento di istituzioni e forze dell'ordine.

"Il quartiere è arrivato al limite, per questo in tanti sono scesi in piazza. Alcuni hanno detto che ce l'abbiamo con gli immigrati ma non è vero. La nostra protesta è contro la droga. Infatti - sottolinea Garofalo - a protestare con noi ieri c'erano anche i lavoratori indiani che sono amici nostri e che ringraziamo. Non è una questione di italiani o stranieri il punto è la legalità e l'integrazione. Se il 99% degli stranieri che stanno nel quartiere delinquono non è colpa nostra".

Tornando al Fentanyl, "qui non è una novità - sostiene Garofalo - è comparso molto prima del furto all'ospedale israelitico, già un anno è mezzo fa noi vedevamo questi 'zombie' per strada. Poi dopo il furto è tornato a circolare. So che non ci sono conferme ufficiali che si tratti proprio di Fentanyl ma io faccio il tassista e ho raccolto le testimonianze di chi qui, nel palazzo di via Tallone, lo veniva a comprare". Insomma, una situazione difficile per chi in questa periferia ci vive con la famiglia, ci cresce i figli, ha ragazzi e ragazze che la sera tornano a casa con il trenino.

"Ora ci aspettiamo che cambi qualcosa - dice Garofalo -. Dobbiamo ringraziare il presidente del Municipio Mauro Caliste che si è messo in moto e ci sta supportando in ogni modo. Mi sento invece di dire, e i fatti purtroppo lo dimostrano, che il sindaco Gualtieri è il sindaco solo del Centro, dei Parioli, di Trastevere e della movida, non delle periferie che sono totalmente abbandonate. Lo abbiamo invitato, non è venuto e non ha mandato nessuno. Ovviamente, se volesse incontrarci, noi siamo qui".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma tor sapienza tor sapienza notizie oggi tor sapienza roma
Vedi anche
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video
Russia, Crosetto: "Notizia allarme Cia? Non risulta a noi né agli altri governi" - Video
Mercati cauti con occhi su Trump-Xi e rendimenti Bond - Video
"Grazie Comandante": il messaggio inaspettato della Torre di controllo per l'ultimo volo - Video
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo
Droga nei doppi fondi delle auto e depositi in casa, a Roma maxi traffico con Sudamerica - Video
Lupi: "Se Vannacci entra nel centrodestra Noi Moderati non ci sta" - Video
News to go
In Italia appena 8,5 badanti ogni 100 persone sole con più di 60 anni: i dati in un rapporto
News to go
Nucleare, via libera Parlamento a legge delega a 39 anni dal referendum


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza