Sanofi: "Investimenti e innovazione per rafforzare l'industria italiana"
Ad Anagni il confronto su competitività, sostenibilità e competenze - Nel Lazio le attività del gruppo hanno generato nel 2024 un contributo al Pil di 62 milioni di euro
"Innovazione e sostenibilità per guidare le sfide dell’industria e della salute del futuro"
Ad Anagni il confronto su competitività, sostenibilità e competenze - Nel Lazio le attività del gruppo hanno generato nel 2024 un contributo al Pil di 62 milioni di euro