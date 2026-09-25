circle x black
Cerca nel sito
 

Caro carburanti, Eni: "Da lunedì un tetto ai prezzi di benzina e gasolio per 30 giorni"

Il limite sarà a 2,19 euro/litro per il gasolio e 1,99 euro/litro per la benzina con la possibilità di una proroga fino a fine anno

Caro carburanti - Fotogramma
Caro carburanti - Fotogramma
25 settembre 2026 | 16.53
Martina Regis
LETTURA: 2 minuti

Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali). Lo comunica l’azienda in una nota, spiegando che il price cap è "correlato all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre, per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell’anno in funzione dell’andamento del mercato e degli approvvigionamenti".

Le ragioni del price cap

"La contrazione dell’offerta di prodotti raffinati sul mercato internazionale che deriva dalle crisi geopolitiche in corso, associata alla carenza di capacità di raffinazione a livello europeo (quasi 30 raffinerie chiuse negli ultimi 15 anni), ha portato i prezzi dei carburanti a livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane: in questo contesto, Eni intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese, ai consumatori e alla propria clientela, che si unisce alle iniziative già intraprese dalla Società dallo scorso marzo attraverso un ribaltamento solo in via parziale dell’aumento delle quotazioni internazionali sui prezzi consigliati presso i propri distributori, assorbendone così una parte significativa", si legge nella nota.

Gli investimenti nelle bioraffinerie

Eni "è anche impegnata nella gestione delle bioraffinerie realizzate a Venezia e Gela, nonché nello sviluppo e trasformazione di Livorno e in altri siti sul territorio nazionale, salvaguardando l’occupazione e l’ambiente, investendo capitali significativi nel territorio e preservando capacità di raffinazione (per di più in prodotti sostenibili) che altrimenti sarebbe mancata al mercato", viene ricordato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carburanti prezzi benzina gasolio Eni
Vedi anche
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video
Russia, Crosetto: "Notizia allarme Cia? Non risulta a noi né agli altri governi" - Video
Mercati cauti con occhi su Trump-Xi e rendimenti Bond - Video
"Grazie Comandante": il messaggio inaspettato della Torre di controllo per l'ultimo volo - Video
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza