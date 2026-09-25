Donald Trump autorizzerà l'Ucraina a produrre i sistemi avanzati di difesa anti missile Patriot. Il presidente americano ha informato Volodymir Zelensky della sua ultima decisione, ha riferito il leader ucraino."Nel nostro ultimo incontro (martedì, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, ndr), Trump ha sottolineato, 'sì, ho preso una decisione finale. L'Ucraina riceverà la licenza per la produzione dei missili Patriot'", ha dichiarato Zelensky.

Gli Stati Uniti hanno intanto proposto di tenere negli Emirati Arabi Uniti una riunione trilaterale "a livello tecnico" con Ucraina e Russia per discutere degli sforzi per mettere fine alla guerra, ha poi sottolineato il presidente ucraino in un messaggio inviato attraverso il suo canale WhatsApp.

"La parte americana ha proposto un incontro a livello tecnico in un formato trilaterale", ha dichiarato Zelensky nel messaggio. "Stiamo aspettando una proposta dagli Stati Uniti riguardo la data, e gli Stati Uniti hanno suggerito gli Emirati come possibile sede", ha aggiunto.

Kiev ancora sotto attacco

La capitale dell'Ucraina di nuovo nel mirino della Russia. Un edificio residenziale di 25 piani è stato colpito nella notte da un attacco di droni russi, che ha bersagliato il quartiere Solomiansky. Mosca ha colpito anche un edificio non residenziale nel quartiere Podilsky della capitale ucraina, dove una persona è rimasta ferita, come ha riferito il sindaco Vitaliy Klitschko su Telegram.

"Nel distretto di Solomiansky, secondo le prime informazioni, l'edificio residenziale di 25 piani è stato colpito al quarto piano. Sempre nel distretto di Solomiansky, è scoppiato un incendio in un'area aperta vicino a un edificio non residenziale a seguito dello schianto di un drone. Le prime informazioni indicano che c'è una vittima", ha scritto il sindaco.

﻿In totale, gli attacchi dei droni russi hanno ucciso cinque persone, in pieno giorno, a Kiev, tra cui un adolescente di 14 anni. L'attacco è arrivato poco dopo che il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver ottenuto dal presidente Usa, Donald Trump un accordo definitivo sulla produzione in Ucraina di sistemi di difesa antiaerea Patriot.

Droni di Kiev colpiscono raffineria russa a 1.500 km dal confine

Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1.500 chilometri dal confine e una fabbrica di componenti elettronici. Secondo quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus, una raffineria di petrolio a Perm ha preso fuoco dopo essere stata colpita. Preso di mira anche lo stabilimento di elettronica Iskra, che produce componenti per le telecomunicazioni e tecnologia radio nella città di Ulyanovsk. Secondo l'emittente, si sono registrate esplosioni anche nella città di Voronezh, dove, a seguito dell'attivazione delle difese aeree, è stato danneggiato un impianto di produzione di gomma sintetica.