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Ucraina, Rutte: "Putin è nel panico, noi siamo più forti della Russia"

Il segretario generale dell'Alleanza atlantica rassicura: "Mosca sa che siamo più forti, difenderemo ogni centimetro quadrato di territorio"

Il segretario generale della Nato Mark Rutte - Fotogramma/Ipa
Il segretario generale della Nato Mark Rutte - Fotogramma/Ipa
24 settembre 2026 | 16.03
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

I canadesi e gli europei membri della Nato devono "stare calmi", "andare avanti" con il riarmo in corso e con il sostegno all'Ucraina, perché "siamo più forti" della Russia, che ne è ben consapevole, mentre il presidente Vladimir Putin, che "conosco un po'", ora è "sull'orlo del panico", perché "le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui". Lo dice il segretario generale della Nato Mark Rutte, parlando a New York durante un evento che commemora l'11 settembre 2001.

I russi, ricorda Rutte, "stanno aumentando massicciamente la loro produzione" industriale bellica. "Stanno spendendo il 12% del loro reddito nazionale per la difesa. Hanno speso quasi il 50% del loro bilancio statale per la difesa. Tutto questo è vero. Ma noi siamo più forti. E il mio messaggio agli europei, ai canadesi e a tutta la Nato è composto da un paio di cose. Prima di tutto, mantenete la calma".

Perché, continua, "sappiamo cosa sta succedendo. Vladimir Putin è in una brutta situazione. Sta perdendo molte persone. Non sta vincendo la guerra in Ucraina. Quindi, se fossi Vladimir Putin, e lo conosco un po' perché abbiamo avuto molte conversazioni finché non ha invaso la Crimea, penso che sia sull'orlo di un leggero panico. Non può essere felice al momento, perché le cose non si stanno muovendo nella giusta direzione per lui".

E l'impatto della guerra "sulla sua economia, sulla Russia - dice ancora Rutte - è enorme", a causa dell'"errore di invadere l'Ucraina. Quindi, mantenete la calma, perché lui sa che siamo più forti. Siamo un'alleanza difensiva, non lanceremo mai un primo attacco, ma sa che, se provasse a muoversi contro di noi, difenderemo ogni centimetro del territorio Nato".

In secondo luogo, prosegue Rutte, "andate avanti. Quello che stiamo facendo nella Nato è aumentare la spesa per la difesa. Prendiamo la Germania, che ora spende il doppio rispetto al 2021: nel 2029 rispetto al 2021, oltre 115 miliardi di dollari in spesa per la difesa. Sono numeri enormi, ed è cruciale che lo facciamo, per assicurarci di eguagliare gli Stati Uniti, ma anche perché è necessario spendere quei soldi per la nostra difesa".

"Andate avanti - esorta ancora - e poi, per quanto riguarda l'Ucraina, mantenete l'Ucraina forte. Per ogni incidente ibrido o di qualsiasi tipo, assicuratevi che l'Ucraina non riceva meno, ma che riceva più soldi. Abbiamo bisogno di una ferma determinazione. Il nostro messaggio è: ce l'abbiamo. Siamo preparati. La ferma determinazione c'è, e loro non possono vincere. E in particolare, quando si tratta di ibrido, tutte le opzioni di risposta sono disponibili e useremo tutto ciò che sarà necessario", conclude.

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