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Minaccia dalla Russia, il generale Tricarico: "Difficile credere a Italia come target militare di Putin"

Il commento all'Adnkronos: "La Cia deve essere incalzata affinché confermi ed argomenti la sua sortita"

Vladimir Putin (Ipa/Fotogramma)
Vladimir Putin (Ipa/Fotogramma)
24 settembre 2026 | 15.37
Marco Mazzù
LETTURA: 2 minuti

"Risulta difficile credere in una specificità italiana come target militare di Putin. A parte qualche scaramuccia passata e di ordinaria amministrazione non c’è stato nulla e non c’è nulla che possa far pensare di essere una priorità nella dissennata strategia militare russa". Lo sottolinea il generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa, commentando all'Adnkronos la notizia del quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui la Cia avrebbe raccolto informazioni sui piani di attacco della Russia ai Paesi del Mediterraneo, Italia compresa.

"Verificare le notizie è un principio base e inderogabile del giornalismo. Cercare riscontro anche a chi dice che tua madre ti vuol bene. Oggi, in una guerra ibrida ricca di tante nefandezze, cercare conferme deve essere un riflesso condizionato e da effettuare con cura maggiore rispetto al passato. In questo contesto la fonte, in questo caso apparentemente la Cia, deve essere incalzata affinché confermi ed argomenti la sua sortita. Se la notizia poi fosse confermata andrebbe probabilmente inquadrata nella persistente guerra dell’informazione divenuta a tutti gli effetti una capacità strutturata e di indubbia efficacia nella quale i russi sono maestri. Nello specifico - prosegue Tricarico - la minaccia si inserisce in una percezione pubblica di montante 'filo putinismo', di crescente stanchezza per il conflitto e di campagna elettorale già operante in cui il rifiuto di un ruolo attivo è la spina dorsale del manifesto politico di più di un partito che verosimilmente Putin aiuterà anche con questi mezzi e con altro".

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Russia Italia guerra ibrida conflitto filo putinismo
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