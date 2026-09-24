Il presidente del Copasir sulla notizia lanciata da El Mundo: "Servono tutti gli approfondimenti del caso, invito alla calma e prudenza". I dem Sensi e Quartapelle: "Governo chiarisca"

"La notizia di questa mattina" sulla Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa prendendo di mira Paesi come Spagna, Francia o Italia, diffusa da El Mundo, "è una notizia giornalistica, quindi va verificata. Servono tutti gli approfondimenti del caso. E dobbiamo attendere cosa dirà il governo rispetto a una notizia che può inquietare l'opinione pubblica". Così Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, a 'Start in onda su SkyTg24 in merito alla notizia del quotidiano spagnolo secondo cui la Cia avverte di possibili attacchi russi nei Paesi del Mediterraneo.

"Invito alla calma e prudenza. Siamo in un contesto molto complesso e molto carico di tensioni - aggiunge Guerini - sicuramente da parte della Russia, da parte di Putin c'è un'azione che al di là di quella militare in Ucraina che sta causando sofferenze e morte senza aggiungere alcun risultato, c'è anche la posizione della Russia nei confronti dei paesi confinanti".

"La pressione su Polonia e repubbliche baltiche, è sicuramente una pressione che si sente in modo significativo, - continua Guerini - ma c'è una pressione anche sull'opinione pubblica con un'attività di disinformazione, nonché un testare la capacità di reazione della Nato: Si cerca di destabilizzare le società europee e, dobbiamo mantenere alta la guardia, mantenere alta l'attenzione e nel contempo governare anche possibili esasperazioni".

I dem Sensi e Quartapelle: "Governo chiarisca"

"La notizia di possibili attacchi russi all’Italia è una bufala? Una notizia infondata? O c’è di più? Di concreto? Il luogo dove chiarire è il Parlamento. Il governo è atteso. Lo aspettiamo prima possibile", commenta intanto il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social.

A fargli eco, la vice presidente della commissione Esteri della Camera, la deputata democratica Lia Quartapelle: “La notizia di un possibile attacco di droni russi contro l’Italia merita un immediato chiarimento da parte del governo. È notizia fondata? Cosa sta facendo il governo, insieme agli altri paesi europei, per proteggerci da questi rischi?”.